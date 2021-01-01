موعد ومعلق مباراة الأهلي والمريخ السوداني 2021 والقنوات الناقلة

القاهرة / سما

أعلنت مصادر رياضية، عن موعد مباراة المريخ السوداني ضد الأهلي المصري والقنوات الناقلة في افتتاح منافسات الفريقين في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2021 لكرة القدم.

وقالت المصادر إن موعد مباراة الأهلي والمريخ يوم الثلاثاء 16 شباط 2021 الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والسودان ولبنان وفلسطين والأردن وليبيا، الثامنة لدى تونس والجزائر والمغرب.

وأفادت بأن موعد مباراة المريخ والأهلي الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية وقطر والبحرين والكويت واليمن والعراق، الحادية عشرة وفق وقت سلطنة عمان والإمارات.

ويسعى حامل اللقب "الأهلي" إلى تحقيق بداية قوية في البطولة الأفريقية؛ حفاظا على لقبه الموسم المنصرم، لا سيما أنه يلعب على ملعبه بين جمهوره الذي سيحضر اللقاء لكن بأعداد محدودة جدا.

معلق مباراة الأهلي والمريخ:

وتبث مباراة المريخ ضد الأهلي في أبطال أفريقيا على ثلاث قنوات تابعة لشبكة بي إن سبورت، لكن المعلق التونسي عصام الشوالي يكون على القناة السابعة (beIN Sports HD 7).

وقبل هذه المواجهة، أشارت المصادر إلى أن الأهلي والمريخ لعبا معا أربع مرات تاريخيا، لكن الفريق السوداني لم ينجح في تحقيق الفوز بأي منها وخسر ثلاث مواجهات منها في أفريقيا.

ونجح المريخ في خطف تعادل وحيد من الأهلي بدون أهداف في دوري الأبطال، إذ من المقرر أن تجري مباراة الإياب هذا الموسم يوم الجمعة بتاريخ 2 أبريل / نيسان 2021 في السودان.