مصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين بانهيار مبنى سكني في القاهرة

القاهرة /سما/

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون، إثر انهيار سكني وقع في منطقة روض الفرج في العاصمة المصرية القاهرة.

ونقل موقع "أخبار اليوم" المصري عن غرفة عمليات النجدة خبر تلقيها بلاغا يفيد بوقوع انهيار لعقار في شارع خورشيد بمنطقة روض الفرج في القاهرة، ما أدى إلى انتقال رجال الحماية المدينة إلى مكان الحادثة ومباشرة التعامل معها.

وأفاد الموقع، بأنّ 4 أشخاص لقوا حتفهم إثر انهيار المبنى، وأن 4 آخرين نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في انتشالهم من مكان الحادثة، مبينة وجود سيدة وطفل ينهم.

ولفت الموقع إلى استقرار حالة المصابين وأن المشفى باشر بتوفير سبل الرعاية اللازمة لهم، مشيرا إلى أن طبيعة الانهيار كان في مبنى مكون من طبقتين.