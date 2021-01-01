  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين بانهيار مبنى سكني في القاهرة

الإثنين 15 فبراير 2021 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين بانهيار مبنى سكني في القاهرة



القاهرة /سما/

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون، إثر انهيار سكني وقع في منطقة روض الفرج في العاصمة المصرية القاهرة.

ونقل موقع "أخبار اليوم" المصري عن غرفة عمليات النجدة خبر تلقيها بلاغا يفيد بوقوع انهيار لعقار في شارع خورشيد بمنطقة روض الفرج في القاهرة، ما أدى إلى انتقال رجال الحماية المدينة إلى مكان الحادثة ومباشرة التعامل معها.

وأفاد الموقع، بأنّ 4 أشخاص لقوا حتفهم إثر انهيار المبنى، وأن 4 آخرين نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في انتشالهم من مكان الحادثة، مبينة وجود سيدة وطفل ينهم.

ولفت الموقع إلى استقرار حالة المصابين وأن المشفى باشر بتوفير سبل الرعاية اللازمة لهم، مشيرا إلى أن طبيعة الانهيار كان في مبنى مكون من طبقتين.

#اصابات #قتلى #انهيار مبنى #مصر

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بفتح يكشف عن تفاهمات لعودة قيادات تيار دحلان إلى غزة ‎

هل يتحالف مع حماس.. "الشيخ" يفشل في إقناع البرغوثي والرجوب يدخل على الخط

التيار الإصلاحي: نتجه لتشكيل قائمة مستقلة تضم "شخصيات وطنية"

أول تعليق إسرائيلي على توريد الغاز الطبيعي لمحطة توليد الكهرباء في غزة

مشاهدة مباراة الأردن وأوزبكستان الودية بث مباشر اليوم

وفاة الروائي و الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي

"يسرائيل هيوم" تكشف سبب مغادرة نتنياهو وغانتس اجتماع مجلس الوزراء فجأة

الأخبار الرئيسية

فلسطين

صحيفة إسرائيلية: 6 أكاذيب تنفيذاً لـ”وصية” طرد الفلسطينيين من أراضيهم!!

اسرائيل تعارض إرسال لقاحات كورونا الى غزة: ستصل إلى المسؤولين عن احتجاز جنودنا

قائد كبير بجيش الاحتلال يكشف بالتفاصيل عن ترسانة حماس العسكرية وأعداد مقاتليها

مصادر : الاحتلال يعرقل إدخال لقاحات كورونا لغزة

تسجيل 5 حالات وفاة و 1048 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين