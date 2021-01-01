انخفاض نسبة الإصابات بـ"كورونا" في الداخل المحتل إلى 15.1%

القدس المحتلة / سما /

أعلنت الهيئة العربية للطوارئ، اليوم الإثنين، عن انخفاض نسبة الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بلدات الداخل الفلسطني المحتل إلى 15.1%.

وذكرت الهيئة، في بيان لها، أنّ عدد الإصابات بالفيروس في الداخل المحتل بما لا يشمل المدن المختلطة، وصل لـ108,876 مصابًا، فيما بلغت نسبة التطعيمات 21.9% من مجمل نسبة التطعيمات في الكيان الإسرائيلي.

ولفتت إلى أنّ عدد التطعيمات للوجبة الأولى في البلدات بالداخل بلغ 309,729، بينما وصل عددها في الوجبة الثانية نحو 179,278 مما يشكل ما نسبته 12.7% من سكان البلدات بالداخل.

وأوضحت أنّ البلدات الفلسطينية بالداخل، سجّلت خلال الأسبوع الماضي 3,994 إصابة جديدة مع تسجيل انخفاض بلغ 369 في عدد الإصابات الأسبوعي مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

وأشارت إلى انخفاض عدد الحالات النشطة بالداخل إلى 7,437 مع تسجيل انخفاض بلغ 436 حالة خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.