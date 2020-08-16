نقل الشيخ صلاح لسجن في النقب وطلب بتمديد عزله الإنفرادي

القدس المحتلة / سما /

قال المحامي خالد زبارقة أن إدارة السجون الإسرائيلية نقلت اليوم الإثنين، الشيخ رائد صلاح من معتقل "شيكما" بمدينة عسقلان، إلى سجن "أوهلي كيدار" بالنقب.

وجاء نقل الشيخ صلاح من "شيكما" إلى "أوهلي كيدار"، بالتزامن مع تقديم إدارة السجون، طلبًا للمحكمة المركزية في بئر السبع، لتمديد العزل الانفرادي للشيخ صلاح، 6 أشهر إضافية، حيث يقضي محكومية من 28 شهرًا على خلفية ما يعرف بـ "ملف الثوابت"، وقد دخل السجن بتاريخ 16/8/2020.

ويشير المحامي زبارقة إلى أن إدارة السجون قد أرفقت في طلبها للمحكمة ما زعمت أنه مبررات لتمديد فترة عزله، ومنها: توصية من لجنة العزل في إدارة السجون وتقارير صادرة من طبيب السجن والعاملة الاجتماعية، التي لا تمانع، بحسب زعمهم، في بقاء الشيخ رائد صلاح بالعزل الانفرادي 6 أشهر إضافية.

إلى جانب ذلك تزعم إدارة السجون، كون الشيخ صلاح "رئيس الحركة الإسلامية وشخصية مؤثرة في المجتمع العربي وأن اختلاطه مع باقي الأسرى، يشكل خطرا على أمن دولة الاحتلال".

يشار أن الاحتلال يلاحق الشيخ رائد صلاح، وتم تلفيق تهم التحريض له في ملف "الثوابت"، بعد دعوته إلى شد الرحال للمسجد الأقصى، والمشاركة في جنازة شهداء والصلاة عليهم.