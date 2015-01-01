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السجن الفعلي بحق تاجرين إسرائيليين بتهمة التعامل مع حماس

الإثنين 15 فبراير 2021 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
السجن الفعلي بحق تاجرين إسرائيليين بتهمة التعامل مع حماس



القدس المحتلة / سما /

أفاد موقع القناة العبرية السابعة، اليوم الاثنين، بأن محكمة بئر السبع الجزئية الإسرائيلية أدانت اثنين من التجار الإسرائيليين بتهمة بيع حديد لرجل أعمال من غزة، قام بنقله لصالح حركة حماس، مقابل ملايين الشواكل.
 
وحسب الموقع، فإنه حكم على التاجرين بالسجن 5 أشهر في خدمة المجتمع، وذلك بعد التوصل لصفقة مع النيابة العامة مقابل إلغاء جميع التهم الموجهة إليهما.
 
يذكر أن لائحة اتهام قدمت ضد التاجرين تسيون بن حمو ويورام ألون، عام 2015، بتهمة التآمر لمساعدة "عدو في الحرب" والاتصال بوكيل أجنبي، وانتهاك قوانين حظر العمل لصالح "الإرهابيين" وغسيل الأموال.

#اسرائيل #اعتقال #تجار اسرائيل #حماس #قطاع غزة

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