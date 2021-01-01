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رابط التسجيل للانتخابات الفلسطينية 2021 التشريعية والرئاسية

الإثنين 15 فبراير 2021 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط التسجيل للانتخابات الفلسطينية 2021 التشريعية والرئاسية



غزة / سما

ننشر لكم متابعينا رابط التسجيل للانتخابات الفلسطينية 2021 التشريعية والرئاسية مع بقاء بعض الوقت على إغلاق الباب رسميا للمواطنين الراغبين للمشاركة في العملية الانتخابية.

ويمكن من خلال الرابط المرفق أدناه التسجيل للانتخابات الفلسطينية 2021 كي يكون لك الحق في المشاركة بالترشح أو الاقتراع، إذ أكدت لجنة الانتخابات أنه سيتم إغلاقه مساء غد.

وبلغت نسبة المسجلين للانتخابات الفلسطينية في كل المحافظات نحو 90% من المواطنين الذين لديهم الحق في المشاركة بالانتخابات، إذ سجلت غالبية المحافظات نسبة عالية.

من جانبها، تواصل طواقم لجنة الانتخابات المركزية عملها في توعية ومساعدة المواطنين للتسجيل للانتخابات الفلسطينية 2021 في مختلف محافظات الوطن بما فيها غزة.

رابط التسجيل للانتخابات الفلسطينية 2021: اضغط هنا

 وأفادت اللجنة بأن هناك طريقتين للتسجيل في الانتخابات الفلسطينية أولها الإلكتروني من خلال موقعها على الإنترنت أو زيارة أحد مراكز التسجيل المنتشرة في مختلف محافظات فلسطين.

ويمكن للمواطنين تسجيل الدخول على موقع لجنة الانتخابات المركزية ثم كتابة رقم الهوية الفلسطينية وتاريخ الميلاد وتأكيد الأرقام المكتوبة ثم النقر على خيار التالي للانتقال إلى التسجيل.

أما الراغبين في تحديث بياناتهم في السجل الانتخابي يمكنهم الدخول بذات الآلية إلى موقع لجنة الانتخابات الفلسطينية وتأكيد رقم الهاتف الشخصي (الجوال) وتعديل أي معلومة يريدها.

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