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تركيب كاميرات مراقبة في عدد من الينابيع بـ "غوش عتصيون"

الإثنين 15 فبراير 2021 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيب كاميرات مراقبة في عدد من الينابيع بـ "غوش عتصيون"



القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة السابعة العبرية، أن قسم الأمن في الكنيست الإسرائيلي سيعمل على تركيب كاميرات مراقبة في عدد من الينابيع بمستوطنة غوش عتصيون، حيث ستبث هذه الكاميرات على مدار الساعة.
 
وأوضحت القناة أن الهدف من ذلك هو مراقبة وتوفير الأمن للعديد من الزوار الذين يرتادون هذه الينابيع للاستراحة والسياحة، حيث أن بعض هذه المناطق لا يوجد بها استقبال خلوي كامل.
 
وقالت القناة: إن تركيب الكاميرات سيوفر حلًا آمنًا وفعالًا، وفي حال وقوع حدث أمني ستظهر الصور في الكنيست، وسيتمكن الأشخاص من إبلاغ قوات الأمن والإنقاذ بذلك.
 
وأضافت أن كل كاميرا تحتوي على مكبر صوت يمكن استخدامه لإبلاغ زوار تلك الأماكن بالخطر الذي يهددهم أو أي حدث آخر غير اعتيادي.
 
وسيتم تركيب حوالي 10 كاميرات، وقد تم تركيب أولها في نبع عين أبو كلاب، كجزء من المشروع، وتم أيضًا تركيب نقطة اتصال بالإنترنت في نبع عين ليفانا، وفق القناة.
 
وقال رئيس مجلس إقليمي غوش عتصيون، شلومو نئمان: إن "مشروع تركيب الكاميرات في المواقع السياحية والطبيعية هو خطوة أخرى لسلامة العديد من المستوطنين في غوش عتصيون؛ تعلمنا التجربة السابقة أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات ضروري لتعزيز شعور المستوطنين بالأمن"، وفق تعبيره.

#الكنيست الإسرائيلي #كاميرات مراقبة #مستوطنة غوش عتصيون

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