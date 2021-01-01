لأول مرة.. اجتماع إسرائيلي لمناقشة عودة واشنطن للمفاوضات مع إيران

القدس المحتلة / سما /

من المقرر أن تعقد إسرائيل هذا الأسبوع أول اجتماع بحضور كافة الأجهزة الأمنية ووزارة الخارجية، لمناقشة عودة واشنطن إلى طاولة المفاوضات مع إيران.

وذكرت قناة كان العبرية، أنه لأول مرة منذ انتخاب جو بايدن، من المتوقع أن يجري رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو مباحثات مع وزير الجيش بني غانتس، ووزير الخارجية غابي أشكنازي، ورئيس الموساد على ضوء التوتر مع طهران.

وبحسب القناة، يستعد نتنياهو لمواجهة الإدارة الأمريكية حول القضية الإيرانية، ويريد أن يحدد "صلة اخوة"، للتعامل معها، وذلك رغم الخلافات بينه ووزير الجيش بيني غانتس حول الموضوع.