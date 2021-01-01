رابط اختبار هجوم العمالقة 2021 الأسئلة والإجابات

الرياض / سما

ننشر لكم متابعينا رابط اختبار هجوم العمالقة الجديد 2021 الذي يتضمن أسئلة حول أحداث وشخصيات مسلسل الأنمي العالمي الذي عرضت الحلقة الأخيرة منه خلال الفترة المنصرمة.

ويتضمن اختبار هجوم العمالقة 2021 العديد من الأسئلة التي لا بد على المستخدم الإجابة عنها كافة في مدة زمنية محدودة، إذ خصص القائمون عليه عشر ثواني فقط من أجل الحل السليم.

ومن أسئلة اختبار هجوم العمالقة أسلوب القتال الذي تستخدمه اني، فيما هناك أربعة خيارات مطروحة منها الجيب كون دو والموتاي، فيما الثاني حول هوية والد بيترا ثم عائلة هيستوريا.

وفي سؤال آخر باختبار هجوم العمالقة حول سبب بكاء ايرين في الحلقة الثانية والعشرين بينما تكون الإجابة الصحيحة لأنه سمع حديث ليفاي دون أن يعلم في الساعات الأخيرة أمامه.

اختبار هجوم العمالقة: اضغط هنا

كما عليك الإجابة على سؤال كم يبلغ عدد الحراس الملكيين، وكم شخص التهم عند اختراق سور ماريا وتفاصيل طبيعة المرض الذي ساهم في إنقاذ والد إيرين منه القرية التي يعيش فيها.

وفي سؤال جديد حول الشخصية المفضلة لدى الكاتب وكم قتل ايرين من العمالقة وهو بهيئته البشرية ومن هو أيضا أصعب شخصية رسمها الكاتب خلال ملاحظتك لكل أحداث العمل.

وجاء في اختبار هجوم العمالقة سؤالا بشان عدد الأسنان التي سقطت من ايرين حينما ضربه ليفاي داخل المحكمة وكم من بشري تحول إلى عملاق في الأنمي فقط طوال الحلقات المعروضة.