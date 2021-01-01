مشاهدة مباراة الأردن وأوزبكستان الودية بث مباشر اليوم

عمان / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة الأردن ضد أوزبكستان الودية بث مباشر التي تجري على ملعب الأخير اليوم الإثنين 15 فبراير 2021 ضمن الاستعدادات للمرحلة المقبلة الصعبة.

مباراة الأردن وأوزبكستان مباشر تبث على قناة الأردنية الرياضية الساعة الثالثة مساء بتوقيت العاصمة عمان والقاهرة والقدس وبيروت، الرابعة لدى مكة المكرمة والكويت وبغداد والدوحة.

ونشرت صفحة المنتخب الأردني الرسمية قبل قليل، تشكيلة منتخب النشامى لمواجهة أوزبكستان وديا ضمن معسكره التدريبي في دبي التي تتضمن أسماء اللاعبين الأساسيين والاحتياط أيضا.

مباراة منتخب الأردن اليوم مباشر:

وجاء في تشكيلة منتخب الأردن، عبدالله الفاخوي في حراسه المرمى، وأمامه على خط الدفاع اللاعبين يزن العرب ومحمد الدميري وطارق خطاب وفراس شلباية من أجل إقفال الخط الخلفي.

وفي خط الوسط يكون اللاعب إبراهيم سعادة إلى جانب النجم نور الروابدة، في حين يلعب بالقوة الهجومية الضاربة التي فيها يزن النعيمات وأحمد عرسان وحمزة الدردور ومحمد أبو زريق.

وفي دكة بدلاء منتخب النشامى أمام أوزبكستان يتواجد أحمد عبد الستار ويوسف أبو الجزء ومحمد الزعبي وسالم العجانين وزيد أبو عابد وصالح راتب وعلي علوان ورواد أبو خيزران وسعد الروسان.

وتضم التشكيلة الأساسية للمنتخب الأردني، أنس حماد وأحمد سمير وزير أبو عابد ومحمود الكواملة، حيث استدعى المدرب 30 لاعبا إلى المعسكر لكن تم استثناء خمسة منهم لهذه الموقعة.