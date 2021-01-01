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"يديعوت": غانتس يسعى للاعتراف بزواج المثليين

الإثنين 15 فبراير 2021 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يديعوت": غانتس يسعى للاعتراف بزواج المثليين



القدس المحتلة / سما /

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، يضغط من أجل "الاعتراف بالزيجات غير الصالحة وفقا للحاخامية"، ومن بينها الزواج بين مثليي الجنس.

وأشارت الصحيفة إلى أن غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض"، كان قد عقد الأسبوع الماضي اجتماع عمل حول هذا الموضوع مع كبار المسؤولين في الوزارة والمستشار القانوني للحكومة، أفيحاي ماندلبليت، موضحة أنه تقرر إصدار مذكرة قانون تسمح قانونا للأزواج غير الصالحين للزواج وفقا للحاخامية بالتسجيل على أنهم متزوجون.

وقال غانتس: "نحن نعمل على السماح للأزواج الذين لا يستطيعون أو لا يريدون الزواج في الحاخامية بالحق الأساسي في التسجيل كزوجين، وفق مبدأ المساواة الأساسي للديمقراطية".

كما أضاف مسؤول كبير في "أزرق أبيض": "نتمنى ألا يستسلم نتنياهو لاعتبارات الحملة الانتخابية وألا يتدخل في هذا التعديل المهم، والمتوقع أن يعارضوا مثل هذه الخطوة في أي حال هم ممثلو الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة".

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