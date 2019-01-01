الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان ينتظران طفلا ثانيا

وكالات / سما /

يتوقع الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان، دوقة ساسكس، قدوم طفلهما الثاني، حسبما ذكرت وكالة برس أسوسييشن البريطانية نقلا عن متحدث باسمهما.

يشار إلى أن ميجان قد انجبت طفلا في شهر ايار عام 2019 وسمي "ارتشي".

كان قصر باكنغهام الملكي بالعاصمة البريطانية لندن قد اعلن في شهر كانون ثان/يناير عام 2020عن فقدان الأمير البريطاني هاري وزوجته الدوقة ميجان لقب "صاحب/ صاحبة السمو الملكي".

وجاء الإعلان بعدما اعلن دوق ودوقة ساسكس قبل ذلك باسبوع عن رغبتهم في التخلي عن دورهما كعضوين بالأسرة المالكة والاستقلال ماديا وإدارة نشاطا خيريا، ويأتي ذلك بعد حديثهما سابقا عن عدم سعادتهما بتغطية وسائل الإعلام لتفاصيل حياتهما.