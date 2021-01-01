  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

مصر.. صاحب محل يعرض ابنه الرضيع للبيع على "فيسبوك"

الإثنين 15 فبراير 2021 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر.. صاحب محل يعرض ابنه الرضيع للبيع على "فيسبوك"



وكالات / سما /

أفادت النيابة العامة المصرية بتفاصيل تورط صاحب محل أخشاب في الاتجار بالبشر، حيث كشفت أن المتهم عرض ابنه الرضيع للبيع، على صفحة في "فيسبوك"، مقابل مبلغ مالي.

وبعد التحقيقات، اعترف المتهم بعرض نجله للبيع في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقابل مبلغ مالي، معللا ذلك بمروره بضائقة مالية.

وأكد المتهم أنه أنشأ تلك الصفحة في "فيسبوك" لذات الغرض، وتم ضبط هاتف محمول خاص به، تبين أنه يحمل الرسائل والمحادثات الخاصة بعملية البيع.

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد رصدت المتهم عبر "فيسبوك"، وتتبعت صفحته الإلكترونية بعد الحصول على إذن من جهات التحقيق، وكشفت من خلال التحريات أن المتهم أعلن استعداده بيع ابنه مقابل مبلغ مالي، وبعد صدور قرار من النيابة بضبطه، تمكنت أجهزة الأمن من تنفيذ القرار وضبطه وبصحبته الطفل الرضيع حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، وظهر أنه صاحب محل أخشاب، مقيم بمحافظة الجيزة.

#مصر #فيسبوك #محل #النيابة العامة المصرية #المتهم

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بفتح يكشف عن تفاهمات لعودة قيادات تيار دحلان إلى غزة ‎

للمرة الاولى منذ 14 عاماً.. شاهد: وصول القيادي في التيار الإصلاحي عبد الحكيم عوض إلى غزّة

التيار الإصلاحي: نتجه لتشكيل قائمة مستقلة تضم "شخصيات وطنية"

أول تعليق إسرائيلي على توريد الغاز الطبيعي لمحطة توليد الكهرباء في غزة

وفاة الروائي و الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي

"يسرائيل هيوم" تكشف سبب مغادرة نتنياهو وغانتس اجتماع مجلس الوزراء فجأة

مصادر : انطلاق الانتخابات الداخلية لـ"حماس" الجمعة المقبل

الأخبار الرئيسية

قائد كبير بجيش الاحتلال يكشف بالتفاصيل عن ترسانة حماس العسكرية وأعداد مقاتليها

مصادر : الاحتلال يعرقل إدخال لقاحات كورونا لغزة

تسجيل 5 حالات وفاة و 1048 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

هل يتحالف مع حماس.. "الشيخ" يفشل في إقناع البرغوثي والرجوب يدخل على الخط

بقيمة 121 ألف دولار.. غانتس يوقع أمرًا بمصادرة بضائع بحجة أنها لحماس