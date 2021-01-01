  1. الرئيسية
  2. الصحة

دراسة: لا تقلل الأقنعة من العدوى فحسب بل تساعد الجسم أيضًا على محاربة الفيروس

الإثنين 15 فبراير 2021 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة: لا تقلل الأقنعة من العدوى فحسب بل تساعد الجسم أيضًا على محاربة الفيروس



وكالات / سما /

وجد باحثون من معاهد الصحة الوطنية الأمريكية في دراسة جديدة أن الأقنعة لا تقلل العدوى فحسب ، بل قد تساعد الجسم أيضًا على محاربة فيروسات الجهاز التنفسي ، بما في ذلك فيروس كورونا ، وذلك بفضل البيئة الرطبة التي تنشا حول القناع.

وفقًا للباحثين ، تزيد الأقنعة بشكل كبير من الرطوبة في الهواء الذي يتنفسه الناس أثناء ارتداء الكمامة. ويمكن أن تفسر المستويات المرتفعة من الرطوبة في الهواء البيانات التي تظهر وجود صلة بين ارتداء قناع وشكل أقل حدة من أمراض القلب . وبحسب الباحثين ، فإن ارتفاع الرطوبة في الجهاز التنفسي يساعد الجهاز المناعي على محاربة فيروسات الجهاز التنفسي ، بما في ذلك فيروس كورونا .

وأظهرت النتائج أن الأقنعة الأربعة ترفع مستوى الرطوبة في الهواء المستنشق ، ولكن بمستويات مختلفة.

ويمكن للمستويات العالية من الرطوبة في الهواء الذي نتنفسه أن تحد من انتشار الفيروس في الرئتين ، عن طريق تحسين إزالة الغشاء المخاطي - وهي آلية دفاعية مهمة لتقليل الملوثات في الجهاز التنفسي. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للرطوبة العالية في هواء الزفير أن تساعد في وظيفة الإنترفيرون ، والمواد البروتينية التي تنتجها الخلايا في الجسم ودورها في منع انتشار الفيروسات.

وأظهرت الدراسات السابقة أن الرطوبة المنخفضة في الهواء تقلل من إزالة الغشاء المخاطي الهدبي واستجابة الإنترفيرون ، وهو ما قد يفسر أيضًا لماذا في المواسم الباردة نكون أكثر عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.

وخلص الباحثون إلى أن "هذه الدراسة تدعم أهمية ارتداء الأقنعة كوسيلة بسيطة وفعالة لحماية الناس من حولنا وأنفسنا من عدوى الجهاز التنفسي ، خاصة خلال أشهر الشتاء عندما نكون أكثر عرضة للإصابة بهذه الفيروسات".

#دراسة #فيروس كورونا #كورونا #الأقنعة #الجسم

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بفتح يكشف عن تفاهمات لعودة قيادات تيار دحلان إلى غزة ‎

للمرة الاولى منذ 14 عاماً.. شاهد: وصول القيادي في التيار الإصلاحي عبد الحكيم عوض إلى غزّة

التيار الإصلاحي: نتجه لتشكيل قائمة مستقلة تضم "شخصيات وطنية"

أول تعليق إسرائيلي على توريد الغاز الطبيعي لمحطة توليد الكهرباء في غزة

وفاة الروائي و الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي

"يسرائيل هيوم" تكشف سبب مغادرة نتنياهو وغانتس اجتماع مجلس الوزراء فجأة

مصادر : انطلاق الانتخابات الداخلية لـ"حماس" الجمعة المقبل

الأخبار الرئيسية

قائد كبير بجيش الاحتلال يكشف بالتفاصيل عن ترسانة حماس العسكرية وأعداد مقاتليها

مصادر : الاحتلال يعرقل إدخال لقاحات كورونا لغزة

تسجيل 5 حالات وفاة و 1048 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

هل يتحالف مع حماس.. "الشيخ" يفشل في إقناع البرغوثي والرجوب يدخل على الخط

بقيمة 121 ألف دولار.. غانتس يوقع أمرًا بمصادرة بضائع بحجة أنها لحماس