أسباب رغبتك فى نوم خلال النهار؟

وكالات / سما /

كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature Communications ، أن رغبة الحصول على قيلولة أثناء النهار ترجع إلى وجود جينات داخل جسم الانسان، كما أن عادات القيلولة ترتبط بصحة القلب والأوعية الدموية، طبقا لتقرير نشر في موقع ميديكال اكسبريس.

وأكد التقرير أن عدد المرات التي يأخذ فيها الشخص قيلولة أثناء النهار، حيث أرجع الباحثين أن هناك بعض الجينات المرتبطة بمدة النوم والأرق والميل إلى الاستيقاظ المبكر، حيث هناك ارتباط مستوى الجينوم GWASبالقيام بتلك العادة التي ترتبط تظهر بالحمض النووي، حيث تمكن الباحثون من خلال دراسة الجينوم للأشخاص الذين يعانون من القيلولة من تحديد الاختلافات الجينية التي تؤدى الى تلك العادة.

وتناول التقرير أن هناك جينات في الجينوم البشرى مرتبطة بالقيلولة أثناء النهار، حيث خضع المشاركون إلى أجهزة مراقبة النشاط والتي تسمى مقاييس التسارع، والتي توفر بيانات حول السلوك الخامل أثناء النهار، والتي يمكن أن تكون مؤشرًا على القيلولة.

وتوصلت النتائج إلى هناك نوعا من الأحماض الأمينية داخل جسمك وهو البيتيد العصبي Y ، الذى يصدر عن الجهاز العصبي المركزي والمحيطي هو المسئول عن تلك العادة التي يظن البعض أنها مجرد عادة سلوكية لكنها عادة ترتبط بالانفعالات العصبية، والتي تلعب دورا في نشاط اليقظة.

وأكد التقرير أن القيلولة خلال النهار قد تساعد على مواجهة النوم المتقطع، إلا أن هناك بعض المخاوف من أن القيلولة أثناء النهار قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وزيادة محيط الخصر وارتفاع ضغط الدم.