الطباعة المجسِّمة.. ثورة صناعية جديدة

وكالات / سما /

نجح فريق من الباحثين في مختبر الأبحاث التابع للبحرية الأمريكية في انتاج واختبار هوائيات مصنوعة بطريقة الطباعة المجسمة من أجل تطوير تقنيات صناعة الرادارات، واستغلالها في تطبيقات جديدة لخدمة سلاح البحرية في الولايات المتحدة.

ونقل الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج" المتخصص في التكنولوجيا عن الباحثة آنا ستوم المتخصصة في مجال الهندسة الكهربائية قولها: "إن الطباعة المجسمة هي وسيلة لانتاج نماذج أولية بشكل سريع والحصول على العديد من التصميمات بتكلفة زهيدة".

وأضافت أن "انخفاض وزن الأجزاء المصنوعة بطريقة الطباعة المجسمة تسمح لنا بنقل التكنولوجيا إلى تطبيقات جديدة، لم يكن بإمكانها أن نطرقها من قبل بسبب ثقل وزن الأجزاء المعدنية المماثلة".

ومن المعروف أن الرادارات وأجهزة الرصد تنطوي على أهمية بالغة لسلاح البحرية فيما يتعلق بأغراض الملاحة البحرية والدفاع، وتتكون الرادارات عادة من هوائيات متعددة تعمل سويا في منظومة واحدة، ومن الممكن أن تتعرض بعض هذه المكونات للتلف، وهو ما يستوجب استبدالها.

ويقول الباحثون إن قطع الغيار أو المكونات البديلة تكون عادة مصنوعة من مواد معدنية تحتاج إلى أسابيع من أجل تصنيعها ثم تركيبها، في حين أن المكونات المصنوعة بطريقة الطباعة المجسمة مثل الاسطوانات أو الهوائيات يمكن تصنيعها خلال فترات تتراوح ما بين ساعات إلى أيام قليلة ثم تركيبها بسهولة دون تأخير.

ويرى الباحثون أن انخفاض تكلفة المكونات المصنوعة بهذه التقنية تسمح للباحثين باختبار نسخ مختلفة من قطع الغيار من أجل الوصول إلى أفضل الاختيارات. وبعد التوصل إلى أفضل تصميم للنماذج الأولية، يمكن بعد ذلك تصنيعها وفق الأساليب التقليدية إذا ما استدعت الضرورة.

وتقول ستوم: "نحن لا نقول إنه بمقدورنا تصنيع جميع المكونات عن طريق الطباعة ثلاثية الأبعاد ثم وضعها على متن السفينة، لأن ذلك غير واقعي حيث أننا لا نعرف قدرة هذه المكونات على الصمود في البيئات الصعبة، ولكن الطباعة المجسمة للمكونات تسمح لنا باختبار أكثر من تصميم خلال برهة قصيرة من الوقت".