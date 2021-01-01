دوري الممتازة: الزعيم يتصدر بغوزه على "الثوار".. وفوزان للأخضر الرفحي والصداقة (فيديو)

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حقق شباب رفح فوزا ثمينا على نظيره شباب جباليا (2-0), ضمن منافسات الأسبوع الخامس من دوري الدرجة الممتازة.

وسجل هدفي "الزعيم" مصطفى شاهين بالخطأ في مرماه (62), وناصر أبو قرشين (93), ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول, بالتساوي مع اتحاد خانيونس, ويبقى رصيد "ثوار الشمال" 10 نقاط في المركز الرابع.

خدمات رفح – الجلاء (2-1)

وخطف خدمات رفح انتصارا شاقا من "أنياب" الجلاء (2-1).

وأحرز هدفي "الأخضر" الرفحي يسار الصباحين (17), وأحمد البهداري (57), بينما أحرز هدف الجلاء الوحيد معتز الحوراني (23).

وأكمل الجلاء المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد معتز الحوراني (47).

ورفع الفائز رصيده إلى 8 نقاط في المركز الخامس, وبقي رصيد الخاسر نقطة واحدة في المركز الثاني عشر والأخير.

الصداقة – الهلال (4-0)

واكتسح الصداقة منافسه الهلال دون رحمة (4-0).

وسجل رباعية الصداقة حازم شكشك "هدفين" (15, و55 من ركلة جزاء), ويوسف سالم (13), وعمر أبو عبيدة (58), ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع, ويبقى رصيد الهلال 4 نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.