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مصادر مقربة من أسرة القذافي تنفي وفاة "خنساء ليبيا"

الإثنين 15 فبراير 2021 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر مقربة من أسرة القذافي تنفي وفاة "خنساء ليبيا"



وكالات

نقلت "بواية إفريقيا" الإخبارية عن مصادر وصفت بأنها مقربة من عائلة الزعيم الراحل معمر القذافي، نفيها ما يتداول على صفحات في "فيسبوك" عن وفاة صفية فركاش، زوجة الزعيم الليبي الراحل. 

ونسب لهذه المصادر تأكيدها أن هذه الأخبار عارية عن الصحة، مشددة على ضرورة تحري الدقة في نقل وتداول مثل هذه الأخبار.

وكانت حسابات في موقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت مؤخرا خبرا عن وفاة صفية فركاش بعد دخولها لغرفة العناية المركزة في مستشفى السلطان قابوس في سلطنة عمان، حيث تقيم وعدد من أفراد أسرتها منذ عام 2013. 

يشار إلى أن زوجة القذافي صفية فركاش لجأت في عام 2011 مع ابنتها عائشة وابنها هانيبل، ومحمد ابن القذافي من زوجته الأولى، وأحفادها إلى الجزائر حيث عاشت إلى أن انتقلت مع أفراد من عائلتها إلى سلطنة عمان.

الجدير بالذكر أن صفية فركاش ولدت في مدينة البيضاء في شرق البلاد عام 1952، كانت تعمل في مجال التمريض، وتعرف بها القذافي أثناء دخوله المستشفى للعلاج في عام 1970.

وتزوج القذافي بصفية فراش بعد أن انفصل عن فتحية نوري خالد، زوجته الأولى وأم ابنه البكر محمد، وأنجبت له سيف الإسلام والمعتصم والساعدي وهانيبال وسيف العرب وابنته الوحيدة عائشة.

ولم يكن لصفية فركاش نشاط ملحوظ في ليبيا خلال فترة حكم القذافي، وظهرت معه في بعض المناسبات خلال زيارات قام بها خارج بلاده، فيما يطلق عليها بعض أنصار القذافي تحببا اسم "خنساء ليبيا" وذلك بسبب مقتل زوجها و3 من أبتائها في عام 2011.

المصدر: بوابة إفريقيا الإخبارية

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