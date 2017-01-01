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ديمبلي يكشف سر انتفاضته مع برشلونة هذا الموسم

الإثنين 15 فبراير 2021 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ديمبلي يكشف سر انتفاضته مع برشلونة هذا الموسم



وكالات / سما /

كشف الفرنسي عثمان ديمبلي مهاجم برشلونة السر وراء تطور مستواه بشكل ملحوظ في الموسم الحالي مقارنة بالمواسم الماضية، وذلك بعد أن أصبح لاعباً مهماً في تشكيلة المدرب رونالد كومان.

وعانى ديمبلي من إصابات عديدة منذ وصوله إلى برشلونة في صيف 2017 مقابل 105 ملايين يورو، بالإضافة إلى 40 مليون كمتغيرات، كما أن مستواه كان متذبذباً بشكل مستمر، ونادراً ما يقدم الإضافة المطلوبة للفريق.

لكن قام النجم الفرنسي بقفزة كبيرة من حيث المستوى الفني والحالة البدنية هذا الموسم، وتمكن لغاية الآن من تسجيل 6 أهداف وصناعة 4 أهداف آخرين في مختلف البطولات، وذلك خلال 1570 دقيقة خاضها.

وأوضح ديمبلي أنه قام بالعديد من التغييرات بنظامه الرياضي، ابتداءً من نوعية التدريبات وشدتها، مروراً بالأدوار التكتيكية والفنية التي يقوم بها على أرضية الميدان.

وقال ديمبيلي في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية “جسدياً عندما وصلت إلى النادي كنت هشاً للغاية، حتى عندما كنت في بوروسيا دورتموند أو نانت كنت ضعيفاً، لقد تطورت هنا كثيراً بفضل الاستعدادات البدنية، طريقتي في التحضير للمباريات، كل شيء تغيّر”.

وتابع “أسلوب اللعب تغيّر، بالأخص التمركز، ومتى يجب أن أهاجم، ومتى أدافع، ومتى أمرر. أحب المراوغة والهجوم بمفردي، لكنهم طلبوا مني الهدوء، وأن انتظر زملائي في الفريق، وألا أحاول مراوغة 3 و4 لاعبين بمفردي”.

وأوضح النجم الفرنسي أنه منذ وصوله المدرب رونالد كومان تغيرت الكثير من الأمور في برشلونة، وأردف قائلاً “تغيرت أشياء كثيرة في التدريب والتحضير للمباريات، الحصص التدريبية جيدة، والفريق يمر بحالة إيجابية والجميع سعداء، الطريقة التي يدير بها المدرب المجموعة رائعة، لدينا أهداف وسنواصل التقدم من أجل الفوز بالألقاب”.

#عثمان ديمبلي #برشلونة

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