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مبابي يتخذ قراراً مهماً بخصوص مستقبله مع باريس

الإثنين 15 فبراير 2021 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مبابي يتخذ قراراً مهماً بخصوص مستقبله مع باريس



وكالات / سما /

اتخذ كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان قراراً حاسماً ومهماً بخصوص مستقبله في الموسم القادم، والذي سيضع حداً للشائعات والتكهنات التي تدور حوله في الآونة الأخيرة، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة سبورت الإسبانية.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن مبابي حسم موقفه بالبقاء مع باريس سان جيرمان في الموسم القادم، وبالتالي فهو لا يفكر أبداً بمغادرة النادي هذا الصيف.

وأضاف التقرير أن المهاجم الفرنسي الشاب أبلغ إدارة النادي الباريسي أنه ملتزم بالعقد الذي يمتد حتى عام 2022، وأنه لا يتفاوض مع أي نادٍ في الوقت الراهن للانتقال إلى صفوفه في الصيف القادم.

وما زالت مفاوضات كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان بشأن تجديد العقد معلقة لغاية الآن، وتؤكد جميع المصادر أن اللاعب يريد خوض تجربة جديدة في نادٍ آخر بعد انتهاء عقده، لكن يبقى خيار التجديد وارد أيضاً.

وفي حال أصر مبابي على البقاء مع باريس سان جيرمان الموسم القادم، وفي نفس الوقت رفض تجديد عقده، فإنه سيرحل بصفقة مجانية في صيف 2022، وهذا سيكون في صالح ريال مدريد الذي يسعى للتوقيع مع اللاعب لكنه يعاني من أزمة مالية، لكن المهمة لن تكون سهلة على النادي الملكي بجميع الأحوال، لأن اللاعب يحظى باهتمام أندية كبيرة أخرى مثل مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي.

#كيليان مبابي #باريس سان جيرمان

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