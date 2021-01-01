تأسيس منظمة يهودية جديدة في دول الخليج

القدس المحتلة / سما /

أعلنت الجاليات اليهودية في دول الخليج العربي، عن تأسيس "رابطة المجتمعات اليهودية الخليجية" في الدول الخليج، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.



وذكرت قناة "كان" العبرية، اليوم الأثنين، أن رابطة الجاليات اليهودية، هي منظمة يهودية جديدة، وتضم يهودًا من سكان الإمارات والبحرين وعمان والسعودية وقطر والكويت.



وبحسب القناة، فإن الهدف من إنشاء هذه المنظمة هو، مساعدة يهود الخليج في القضايا الخاصة بهم، مثل الطعام الحلال الكاشير، والتعليم الديني، وقضايا الزواج والطلاق حسب الدين اليهودي.



وأشارت القناة العبرية، الى أن المنظمة اليهودية الجديدة، أعلنت عن التزامها بنمو وازدهار الحياة اليهودية في دول الخليج.