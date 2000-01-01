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بعد تهديدات واشنطن .. إسرائيل تعيد فتح مطارها الدولي جزئيا في نهاية الأسبوع

الإثنين 15 فبراير 2021 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد تهديدات واشنطن .. إسرائيل تعيد فتح مطارها الدولي جزئيا في نهاية الأسبوع



القدس المحتلة / سما /

اعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزارة الصحة، أن إسرائيل ستعيد فتح مطارها الدولي جزئيا في نهاية الأسبوع، مما يسمح باستقبال 2000 مسافر يوميا.

وكان الوزراء قد صوتوا، أمس الأحد، على اقتراح بإعادة فتح مطار بن غوريون في 20 فبراير، مع تحديد عدد الأشخاص المسموح لهم بدخول البلاد يوميا بـ2000 شخص.

وبالرغم من تأييد هذا الاقتراح من حيث المبدأ، إلا أنه لم تتم الموافقة بعد على اللوائح المحددة المتعلقة بالسفر الجوي، كما لم يتم تحديد ما إذا كانت اللوائح تنطبق فقط على الإسرائيليين، أو على غير المواطنين أيضا، في حين أن وزارة النقل ستمنح شركات طيران أخرى، غير شركة الطيران الوطنية الإسرائيلية "إلعال"، إذنا للسفر إلى تل أبيب.

ومن المحتمل أن يتم إجبار أولئك الذين يدخلون البلاد اعتبارا من يوم السبت المقبل على عزل أنفسهم في فنادق الحجر الصحي التي تديرها الدولة، ما لم يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، أو لم يتعافوا من هذا الفيروس، بحسب موقع "واينت" الإخباري.

جدير بالذكر أن هذا القرار جاء بعد أن طالبت وزارة النقل الأمريكية إسرائيل، بالسماح لشركات الطيران الأمريكية بتسيير رحلات لإنقاذ الإسرائيليين العالقين، محذرة من أنها قد تمنع رحلات شركة "العال" من الهبوط في الولايات المتحدة، فيما حذرت واشنطن من أن السياسة الإسرائيلية الحالية، التي تسمح فقط لشركات الطيران الإسرائيلية بتسيير الرحلات، تتعارض مع اتفاقيات الطيران بين الدولتين، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

#واشنطن #اسرائيل #المطارات

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