وفاة مسنة تأثرا بكورونا من قرية عيلبون

الجليل/سما/

توفيت مسنة تبلغ من العمر 70 عاما، من قرية عيلبون، تأثرا بإصابتها بفيروس كورونا المستجد في مستشفى "بادا بوريا" بالقرب من مدينة طبرية، الليلة الماضية.

وأفادت الناطقة بلسان المستشفى، صباح اليوم الإثنين، أنه "في القسم المخصص لعلاج مرضى كورونا، يتلقى 28 مصابا العلاج، وحالتهم الصحية: 9 بحالة حرجة، 12 بحالة خطيرة، 3 بحالة متوسطة و4 بحالة طفيفة".

وأضافت أنه "توفيت مسنة (70 عاما) من سكان عيلبون، الليلة الماضية، إذ كانت تعاني مع أمراض مزمنة".

وفي سياق متصل، يستدل من معطيات نشرتها الهيئة العربية للطوارئ يوم أمس، الأحد، أنه خلال الأسبوع الماضي سجلت 48 حالة وفاة في البلدات العربية وارتفع عدد الوفيات في البلدات العربية إلى 842 وفاة، في حين ارتفع عدد الوفيات على مستوى البلاد لذات الفترة بـ276 وفاة بلغ عدد الوفيات في البلاد 5,350. وبلغت نسبة الوفيات في البلدات العربية 15.7% من مجمل الوفيات في البلاد منذ بدء انتشار فيروس كورونا في آذار/ مارس 2020 ولغاية 14 شباط/ فبراير 2021.

ووصل عدد الحالات الخطرة في البلدات العربية إلى 162 حالة بينها 53 يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي، وفي المقابل بلغ عدد الحالات الخطرة على مستوى البلاد 894 حالة بيتها 263 يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي.