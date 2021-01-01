صحيفة: ميرتس يعول على العرب في الانتخابات

القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الاثنين، أن حزب ميرتس اليساري الإسرائيلي، بات يعول على المجتمع العربي داخل إسرائيل من أجل إنقاذه سياسيًا في الانتخابات المقبلة التي ستجري في الثالث والعشرين من الشهر المقبل.

وبحسب الصحيفة، فإن العرب كانوا جزءًا مهمًا من نجاح حزب ميرتس في الانتخابات الماضية، ولذلك لجأ هذه الانتخابات إليهم أيضًا من خلال تشجيعهم على التصويت إليه.

ووفقًا للصحيفة، فإن استطلاعات الرأي تشير إلى أن الحزب قد لا يتجاوز نسبة الحسم بعد أن نجحت زعيمة حزب العمل ميراف ميخائيلي بإعادة الحياة له، حيث تشير الاستطلاعات إلى أن الحزب اليساري الآخر (العمل) هو من سيتجاوز نسبة الحسم وقد يصل إلى 8 مقاعد في تطور جديد للحزب المتراجع في السنوات الأخيرة.

وتقول الصحيفة، إن حزب ميرتس بات يعول على المجتمع العربي المنقسم داخليًا بسبب الخلافات في أوساط القائمة العربية المشتركة، مشيرةً إلى أن الحزب وضع اثنين من العرب في قائمته، بوضع جيداء الزعبي في المركز الرابع، وعيساوي فريج في المركز الخامس، ما قد يمنح الحزب 40% من الأصوات المتوقع أن يحصدها أن تكون من العرب.