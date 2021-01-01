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تركيب كاميرات أمنية لحماية المستوطنين بالضفة من أي هجمات

الإثنين 15 فبراير 2021 07:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تركيب كاميرات أمنية لحماية المستوطنين بالضفة من أي هجمات



القدس المحتلة/سما/

 ذكر موقع واي نت العبري، صباح اليوم الاثنين، أن جهات استيطانية وأمنية إسرائيلية بدأت في تركيب كاميرات بمناطق ينابيع تابعة لمجلس مستوطنات غوش عتصيون في الضفة الغربية.

وبحسب الموقع، فإن الهدف من تركيب تلك الكاميرات حماية المستوطنين من أي هجمات فلسطينية خاصةً بعد الهجوم الذي وقع منذ نحو عام ونصف في منطقة عين بوبين قرب رام الله وأدى لمقتل مستوطنة وإصابة 3 آخرين بتفجير عبوة ناسفة من قبل خلية للجبهة الشعبية.

ووفقًا للموقع، فإن هناك 10 ينابيع تعود لمستوطنات غوش عتصيون لا توجد فيها أي استقبال خلوي للهواتف، كما أنها شبه معزولة، وبعيدة عن التجمعات الاستيطانية.

وأشار إلى أن الكاميرات ستبث على مدار 24 ساعة، مباشرة لغرف أمنية منها غرفة في الكنيست الإسرائيلي، لرصد ما يحدث في تلك المناطق، لمنع وقوع أي حادث أمني وإبلاغ الجهات الأمنية فورًا عند وقوع أي حدث.

وتحتوي كل كاميرا أيضًا على مكبر صوت يمكن استخدامه لإعلام المستوطنين بأي خطر على حياتهم أو أي حدث آخر غير عادي.

وسيتم تركيب ما مجموعه 10 كاميرات في كل موقع، تحتوي على نقاط اتصال بالانترنت، حيث تم فعليًا البدء في تركيب بعضها.

#تركيب كاميرات أمنية #الضفة الغربية #غوش عتصيون #رام الله

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