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أرسنال يقسو على ليدز يونايتد ب"هاتريك" أوباميانغ ..فيديو

الإثنين 15 فبراير 2021 04:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أرسنال يقسو على ليدز يونايتد ب"هاتريك" أوباميانغ ..فيديو



لندن/سما/

حقق أرسنال فوزا ثمينا على ضيفه ليدز يونايتد بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتألق مهاجم "المدفعجية" الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ بتسجيله ثلاثة أهداف لفريقه "هاتريك" في الدقائق 13 و41 و47، فيما تكفل بالهدف الرابع الإسباني هيكتور بيليرين في الدقيقة الـ45 من عمر اللقاء.


في المقابل، سجل ثنائية الضيوف الهولندي باسكال ستريك والبرتغالي هيلدير كوستا في الدقيقتين 58 و69 على الترتيب.


وبهذا الفوز، استعاد أرسنال توازنه بعد ثلاث مباريات لم يتذوق فيها طعم الفوز، حيث خسر في مواجهتين وتعادل في واحدة، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة منتزعا المركز العاشر من ليدز الذي توقف رصيده عند 32 نقطة وتراجع إلى المركز التاسع على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

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