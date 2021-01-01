ريال مدريد يقسو على فالنسيا ويستعيد وصافة الليغا من برشلونة..فيديو

مدريد/سما/

تغلب ريال مدريد على ضيفه فالنسيا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وسجل ثنائية الفريق الملكي، الفرنسي كريم بنزيما والألماني توني كروس في الدقيقتين 12 و42 على التوالي.

وبهذا الفوز، رفع الريال رصده إلى 49 نقطة واستعاد المركز الثاني من غريمه برشلونة (46 نقطة ولديه مباراة مؤجلة) الذي اكتسح أمس السبت ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 5-1 وصعد لوصافة الدوري مؤقتا.



وقلص ريال مدريد إلى خمس نقاط الفارق مع المتصدر جاره أتلتيكو صاحب الـ54 نقطة.





في المقابل، توقف رصيد فالنسيا عند 24 نقطة في المركز الـ12 على جدول ترتيب فرق "الليغا".