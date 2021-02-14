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العراق: الكاظمي يعلن القبض على "عصابة الموت"

الإثنين 15 فبراير 2021 04:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العراق: الكاظمي يعلن القبض على "عصابة الموت"



بغداد/سما/

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القبض على "عصابة الموت" التي تهدد باغتيال الناشطين العراقيين في البصرة.

وفي تغريدة عبر "تويتر" كتب الكاظمي: "عصابة الموت التي أرعبت أهلنا في البصرة ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة وأزهقت أرواحا زكية، سقطت في قبضة أبطال قواتنا الأمنية تمهيدا لمحاكمة عادلة علنية".

وأضاف: "قتلة جنان ماذي وأحمد عبد الصمد اليوم، وغدا القصاص من قاتلي ريهام والهاشمي وكل المغدورين.. العدالة لن تنام".

#العراق #بغداد #عصابة الموت #مصطفى الكاظمي

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