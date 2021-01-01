"يسرائيل هيوم" تكشف سبب مغادرة نتنياهو وغانتس اجتماع مجلس الوزراء فجأة

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية مساء اليوم الأحد، تفاصيل ما حدث في اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي قبل مغادرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير جيشه بيني غانتس بشكل مفاجئ.



وأكدت الصحيفة أنه جرى نقاش حاد بين نتنياهو، ووزير جيشه، بيني غانتس، بشأن الإغلاق الثالث في بلاده، وتأثر الاقتصاد الإسرائيلي بهذا الإغلاق من عدمه، مشيرة إلى أن نتنياهو هاجم غانتس بشدة.



وبدوره، قال غانتس لنتنياهو "لن أسامحك"، منوها إلى أنه كرس نفسه لخدمة بلاده طوال عمله العسكري، حتى وصوله إلى منصب وزير الجيش في بلاده، وأنه كان وما يزال يعمد على حماية أرواح مواطني بلاده.



وأفادت الصحيفة العبرية، بأن اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي بشأن أزمة كورونا "كابينيت كورونا" قد توقف لحوالي ساعة، نتيجة لمغادرة نتنياهو الاجتماع لضرورة أمنية.