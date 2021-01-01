  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو يستقبل الرئيس الصربي ضمن لقاء عمل مشترك

الأحد 14 فبراير 2021 09:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يستقبل الرئيس الصربي ضمن لقاء عمل مشترك



القدس المحتلة /سما/

استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الاحد، الرئيس الصربي نيكوس أناستاسياديس في القدس.

وبحسب ما أعلن مكتب نتنياهو، استقبل الأخير وزوجته ساره الرئيس الصربي في مقر اقامتهما في القدس.

وأوضح البيان أن نتنياهو والرئيس الصربي يعقدان مساء اليوم اجتماع خاصاً تحت مسمى "لقاء عمل".

وذكرت قناة كان العبرية أن الرئيس الصربي ووزير خارجيته نيكوس خريستودوليديسن وصلا إسرائيل مساء اليوم فيما سيناقش الطرفان عدد من القضايا، منها أزمة وباء كورونا، والتوترات مع تركيا في حوض البحر المتوسط.

#بنيامين نتنياهو #الحكومة الاسرائيلية #اسرائيل #نيكوس أناستاسياديس #القدس #صريبا

الأكثر قراءة اليوم

ليبيا : رابط نتيجة الشهادة الثانوية الليبية الدور الثاني 2021

"حماس" لن ترشح قيادات صفها الأول للانتخابات التشريعية وهؤلاء من سترشحهم ..

مصادر : كوادر تيار دحلان يبدأون العودة لقطاع غزة

العمادي يكشف تفاصيل خط الغاز المخصص لإمداد محطة توليد الكهرباء في غزة

اسرائيل تفكر في فرض عقوبات على قادة السلطة الفلسطينية وهي كالتالي ..

للمرة الاولى منذ 14 عاماً.. شاهد: وصول القيادي في التيار الإصلاحي عبد الحكيم عوض إلى غزّة

تقرير : يخوت و عارضات أزياء وحفلات صاخبة بعطلات ابن سلمان

الأخبار الرئيسية

900

المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة يصدر تعميماً قضائياً بشأن "المنع من السفر"

معاريف: هكذا تعيش إسرائيل مع “الجنايات الدولية” بسلام!!

هنية

حماس تكشف تفاصيل رسالة هنية للرئيس التركي أردوغان بشأن حوارات القاهرة والانتخابات

الصحة بغزة تكشف موعد وصول أول دفعة من لقاح كورونا إلى القطاع

الاعلامي الحكومي بغزة: مقترحات عديدة يتم طرحها للتخفيف من أزمة الموظفين وتحسين واقعهم