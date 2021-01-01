نتنياهو يستقبل الرئيس الصربي ضمن لقاء عمل مشترك

القدس المحتلة /سما/

استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الاحد، الرئيس الصربي نيكوس أناستاسياديس في القدس.

وبحسب ما أعلن مكتب نتنياهو، استقبل الأخير وزوجته ساره الرئيس الصربي في مقر اقامتهما في القدس.

وأوضح البيان أن نتنياهو والرئيس الصربي يعقدان مساء اليوم اجتماع خاصاً تحت مسمى "لقاء عمل".

وذكرت قناة كان العبرية أن الرئيس الصربي ووزير خارجيته نيكوس خريستودوليديسن وصلا إسرائيل مساء اليوم فيما سيناقش الطرفان عدد من القضايا، منها أزمة وباء كورونا، والتوترات مع تركيا في حوض البحر المتوسط.