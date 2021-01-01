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السعودية: الحوثيون لا يزالون تنظيما إرهابيا بغض النظر عن قرار واشنطن

الأحد 14 فبراير 2021 09:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية: الحوثيون لا يزالون تنظيما إرهابيا بغض النظر عن قرار واشنطن



الرياض /سما/

أعلنت السعودية أنها لا تزال تعتبر جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية تنظيما إرهابيا، على الرغم من إلغاء الولايات المتحدة قرار إدراجها على قائمة الإرهاب الخاصة بها.

وأشار مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، في حوار مع موقع "الشرق نيوز"، إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن اتخذت هذه الخطوة بهدف تجنب تفاقم الوضع الإنساني في اليمن، على الرغم من طرح اقتراحات بديلة بشأن منح استثناءات لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين.

وتابع: "رغم ذلك ما زلنا نتعامل مع مليشيا الحوثي على أنها منظمة إرهابية، ونتصدى لتهديداتها بالعمل العسكري".

وأكد الدبلوماسي أن الجانب السعودي أبلغ مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن هجوم الحوثيين الأخير على مطار أبها جنوب غربي المملكة "حتى تكون الصورة واضحة، في حال ترتب على هذا الاعتداء أي إجراءات أخرى تتخذها المملكة لحماية حدودها"، مضيفا أن المجلس سيعقد في الأسبوع المقبل اجتماعا خاصا بشأن الملف اليمني. 

وشدد المعلمي على أن الرياض تطلب المزيد من التفاعل بغية اتخاذ "الإجراءات الحاسمة والفورية لصد العدوان المتكرر"، وتابع: "هناك حراك دولي متزايد ومتسارع، فالجميع يسعى للتوصل إلى حل سياسي، وتوجه لحسم الملف بمختلف الطرق والأساليب، وتقديم مسؤولي الجماعة للمحاسبة".

وشن الحوثيون ثلاث هجمات بطائرات مسيرة على مطار أبها منذ بداية الأسبوع الجاري، وأسفر أحدها عن اندلاع حريق في طائرة مدنية.

وقررت الولايات المتحدة إلغاء قرار تصنيف الحوثيين تنظيما إرهابيا اعتبارا من الثلاثاء القادم، مع إبقاء العقوبات المفروضة على بعض كبار قيادات الجماعة.

#السعودية #الحوثيون #الولايات المتحدة #اليمن #جماعة أنصار الله

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