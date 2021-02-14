محمد محمود آل خاجة يؤدي اليمين القانونية كأول سفير للإمارات في إسرائيل

ابو ظبي/سما/

أفاد مكتب دبي الإعلامي مساء يوم الأحد، بأن محمد محمود آل خاجة أدى اليمين القانونية كأول سفير للإمارات في إسرائيل.

وقال المكتب إن محمد محمود آل خاجة أدى اليمين كأول سفير للدولة في إسرائيل أمام محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي وبحضور منصور بن زايد،.

أمام محمد بن راشد وبحضور منصور بن زايد، محمد محمود آل خاجة يؤدي اليمين القانونية كاول سفير للدولة في دولة اسرائيل. pic.twitter.com/MrisNavT4i — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 14, 2021

وتسلم محمد بن راشد يتسلم اليوم أوراق اعتماد سفراء جدد لدى الدولة وذلك في قصر الوطن بأبوظبي.

محمد بن راشد يتسلم بحضور منصور بن زايد أوراق اعتماد سفراء جدد لدى الدولة وذلك في قصر الوطن بأبوظبي. #الإمارات pic.twitter.com/MxrGuLFRkO — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 14, 2021

ويأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق اتفاق السلام التي وقعت عليها الإمارات وإسرائيل في 15 سبتمبر 2020 بالبيت الأبيض بوساطة من إدارة الرئيس الأمريكي السباق، دونالد ترامب.

وتبادلت الإمارات وإسرائيل طلبات رسمية لفتح السفارات، وسبق أن كشفت مصادر مطلعة أن البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في أبو ظبي ستكون من أكبر سفارات إسرائيل في العالم.