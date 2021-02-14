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محمد محمود آل خاجة يؤدي اليمين القانونية كأول سفير للإمارات في إسرائيل

الأحد 14 فبراير 2021 08:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد محمود آل خاجة يؤدي اليمين القانونية كأول سفير للإمارات في إسرائيل



ابو ظبي/سما/

أفاد مكتب دبي الإعلامي مساء يوم الأحد، بأن محمد محمود آل خاجة أدى اليمين القانونية كأول سفير للإمارات في إسرائيل.

وقال المكتب إن محمد محمود آل خاجة أدى اليمين كأول سفير للدولة في إسرائيل أمام محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي وبحضور منصور بن زايد،.

وتسلم محمد بن راشد يتسلم اليوم أوراق اعتماد سفراء جدد لدى الدولة وذلك في قصر الوطن بأبوظبي.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق اتفاق السلام التي وقعت عليها الإمارات وإسرائيل في 15 سبتمبر 2020 بالبيت الأبيض بوساطة من إدارة الرئيس الأمريكي السباق، دونالد ترامب.

وتبادلت الإمارات وإسرائيل طلبات رسمية لفتح السفارات، وسبق أن كشفت مصادر مطلعة أن البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في أبو ظبي ستكون من أكبر سفارات إسرائيل في العالم.

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