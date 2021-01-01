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جنرال إسرائيلي سابق يكشف عن إخفاق عسكري خطير

الأحد 14 فبراير 2021 08:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنرال إسرائيلي سابق يكشف عن إخفاق عسكري خطير



القدس المحتلة /سما/

كشف جنرال إسرائيلي سابق عن إخفاق عسكري خطير تتعرض له إسرائيل.

وذكر الجنرال يتسحاق بريك أن الإخفاقات الأمنية المتتالية في الدفاع عن القواعد العسكرية للجيش الإسرائيلي، واستمرار سرقة الأسلحة تشير إلى خرق أمني عسكري خطير في اسرائيل.

ونقل الموقع الإلكتروني العبري "نيوز وان" مساء الأحد، عن بريك رئيس لجنة الشكاوى السابق في الجيش الإسرائيلي، أن تعدد سرقات القواعد العسكرية الإسرائيلية يعني تفكك خطط الدفاع بشأن تلك القواعد، وكذلك عدم تنفيذ الأوامر، وانعدام المراقبة، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق لفحص كيفية سرقة القواعد العسكرية في بلاده.

ووصف الجنرال بريك ما يجري داخل أروقة الجيش الإسرائيلي بأنه حالة من "الإهمال الشديد"، وتفكك لأسس وقواعد وثوابت الجيش الإسرائيلي، وهو ما يشير ضمنيا إلى الجيش في الوقت الراهن، من سريان حالة التفكك والإهمال، وعدم تنفيذ الأوامر، والهروب من المسؤولية.

وناشد الجنرال يتسحاق بريك القيادات السياسية والعسكرية في اسرائيل بضرورة الإسراع بتشكيل لجنة تحقيق خارج الجيش لفحص وبحث كيف تستمر عمليات سرقة القواعد العسكرية.

وكانت قناة عبرية قد كشفت النقاب يوم الأربعاء الماضي عن عملية سرقة أسلحة جديدة من قاعدة عسكرية إسرائيلية.

وأفادت القناة الـ"12" العبرية، بأن مجموعة من اللصوص استخدموا طائرة مسيرة لسرقة معدات عسكرية من قاعدة "ناثان" العسكرية  في مدينة بئر السبع بجنوب إسرائيل.

وذكرت القناة أن حادثة السرقة وقعت الأسبوع الماضي، استخدم خلالها اللصوص الطائرة المسيرة لقطع الكهرباء عن القاعدة العسكرية بشكل كامل، ثم التقطوا الصور من داخل القاعدة وجمعوا معلومات للتسلل داخل القاعدة، وبعدها نجح اللصوص في اختراق السياج الأمني للقاعدة، وسرقوا معدات عسكرية، وليست أسلحة عسكرية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اتخذ قرارا جديدا، الأحد الماضي، يقضي بتقليص الأسلحة في المواقع القريبة من الحدود، على خلفية الزيادة الملحوظة في سرقة الأسلحة من تلك المواقع.

#اسرائيل #الجيش الإسرائيلي #سرقة اسلحة #القواعد العسكرية

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