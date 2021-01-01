إسرائيل تبعث برسالة إلى ملك البحرين

القدس المحتلة /سما/

بعثت الخارجية الإسرائيلية، الأحد، برسالة إلى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، ظهر اليوم الأحد، بعثت من خلالها تهنئة للشعب البحريني والملك حمد بن عيسى، بمناسبة الذكرى العشرين لميثاق البلاد الوطني.

وقالت الخارجية الإسرائيلية: "نهنئ البحرين ومليكها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بالذكرى العشرين لميثاقها الوطني، الذي أرسى مبادئ التوافق بين أطياف المجتمع البحريني جامعا الشعب حول قيادته الحكيمة، ما أفضى لنتائج ملموسة. مبروك لبلد التسامح".

ويشار إلى أن مملكة البحرين تحتفي في الرابع عشر من فبراير/ شباط من كل عام بذكرى ميثاق العمل الوطني.