الموافقة على مخطط فتح الأجواء بين إسرائيل والعالم بشروط

القدس المحتلة /سما/

وافق أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي على مخطط لفتح الأجواء أمام شركات الطيران الإسرائيلية والأجنبية.



وذكرت قناة كان أنه وفقًا للخطوط العريضة المقترحة والتي تم الموافقة عليه، سيدخل من 1000-2000 شخص إسرائيل كل يوم.



وأوضحت أنه وفق المخطط سيسمح بالمساواة في الرحلات الجوية بين الشركات الإسرائيلية والأجنبية.



وستسمح اللوائح الجديدة بعزل غير الملقحين أو المتعافين من كورونا في الفنادق.



كما ستمنح السلطات الضوء الأخضر لإنفاذ القانون في ما تم الإتفاق عليه.



وأشارت قناة كان أن رئيس الوزراء بنيامين طالب بالنظر في سجن من يرفضون دخول العزل في الفنادق.