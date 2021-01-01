  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الموافقة على مخطط فتح الأجواء بين إسرائيل والعالم بشروط

الأحد 14 فبراير 2021 06:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الموافقة على مخطط فتح الأجواء بين إسرائيل والعالم بشروط



القدس المحتلة /سما/

وافق أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي على مخطط لفتح الأجواء أمام شركات الطيران الإسرائيلية والأجنبية.
 
وذكرت قناة كان أنه وفقًا للخطوط العريضة المقترحة والتي تم الموافقة عليه، سيدخل من 1000-2000 شخص إسرائيل كل يوم.
 
وأوضحت أنه وفق المخطط سيسمح بالمساواة في الرحلات الجوية بين الشركات الإسرائيلية والأجنبية.
 
وستسمح اللوائح الجديدة بعزل غير الملقحين أو المتعافين من كورونا في الفنادق.
 
كما ستمنح السلطات الضوء الأخضر لإنفاذ القانون في ما تم الإتفاق عليه.
 
وأشارت قناة كان أن رئيس الوزراء بنيامين طالب بالنظر في سجن من يرفضون دخول العزل في الفنادق.

#الحكومة الاسرائيلية #شركات الطيران الإسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

ليبيا : رابط نتيجة الشهادة الثانوية الليبية الدور الثاني 2021

مصادر : كوادر تيار دحلان يبدأون العودة لقطاع غزة

العمادي يكشف تفاصيل خط الغاز المخصص لإمداد محطة توليد الكهرباء في غزة

اسرائيل تفكر في فرض عقوبات على قادة السلطة الفلسطينية وهي كالتالي ..

تقرير : يخوت و عارضات أزياء وحفلات صاخبة بعطلات ابن سلمان

الولايات المتحدة تهدد بمنع الطائرات الإسرائيلية من الهبوط في المطارات الأمريكية

الراصد الجوي يتحدث عن المنخفض القطبي القادم

الأخبار الرئيسية

الاعلامي الحكومي بغزة: مقترحات عديدة يتم طرحها للتخفيف من أزمة الموظفين وتحسين واقعهم

أول تعليق إسرائيلي على توريد الغاز الطبيعي لمحطة توليد الكهرباء في غزة

بايدن

كيف تبدو سياسة بايدن إزاء "التوسع الشيعي" والمسألة الفلسطينية؟

000000

شاهد: وفود الفصائل الفلسطينية المشاركة في لقاءات القاهرة تصل قطاع غزة

هنية يبعث رسالة إلى أمير قطر بشأن الانتخابات... إليك تفاصيلها