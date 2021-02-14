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ذئاب روما تسحق الحمير الوحشية بثلاثية وتنتزع المركز الثالث من يوفنتوس ..فيديو

الأحد 14 فبراير 2021 06:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
ذئاب روما تسحق الحمير الوحشية بثلاثية وتنتزع المركز الثالث من يوفنتوس ..فيديو



روما/سما/

تغلب روما على ضيفه أودينيزي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وافتتح أصحاب الأرض باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة الخامسة عن طريق الفرنسي جوردان فيرتو، والذي عزز النتيجة بتسجيله الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الـ25 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بديلا عن الضائع اختتم الإسباني بيدرو رودريغيز ثلاثية روما.


 وبهذا الفوز، رفع روما رصيده إلى 43 نقطة وصعد إلى المركز الثالث مستغلا خسارة يوفنتوس صاحب الـ42 نقطة أمام نابولي بهدف دون رد أمس السبت.


في المقابل، توقف رصيد أودينيزي عند 24 نقطة في المركز الـ14 على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".

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