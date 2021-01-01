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عائلة غولدن تهاجم الحكومة الاسرائيلية بسبب غزة

الأحد 14 فبراير 2021 06:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة غولدن تهاجم الحكومة الاسرائيلية بسبب غزة



القدس المحتلة /سما/

هاجمت عائلة الضابط الإسرائيلي الاسير لدى حماس في قطاع غزة هدار غولدين اتفاقية توريد الغاز من إسرائيل إلى محطة الكهرباء في قطاع غزة.
 
وقالت عائلة الضابط وفق القناة 7 العبرية: "الحكومة فقدت السيطرة وتتخلى عن الجنود، والحد الأدنى المطلوب قبل اتفاقيات التطبيع هذه هو إعادة أورون شاؤول وهدار غولدين".
 
وأضافت: "الحكومة فقدت قيمها الأساسية وتتخلى عن جنود الجيش".
 
وتابعت: "الحكومة تفوت كل فرصة لإعادة الجنود، وهذه المرة لم يعد الأمر متعلقًا باللقاحات، بل بجني الأموال فقط، وهذا انتهاك للقيم الأساسية التي يقوم عليها الجيش والدولة ".

#عائلة غولدن #هدار غولدين #اسرائيل #الغاز الطبيعي #قطاع غزة #الحكومة الاسرائيلية

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