عائلة غولدن تهاجم الحكومة الاسرائيلية بسبب غزة

القدس المحتلة /سما/

هاجمت عائلة الضابط الإسرائيلي الاسير لدى حماس في قطاع غزة هدار غولدين اتفاقية توريد الغاز من إسرائيل إلى محطة الكهرباء في قطاع غزة.



وقالت عائلة الضابط وفق القناة 7 العبرية: "الحكومة فقدت السيطرة وتتخلى عن الجنود، والحد الأدنى المطلوب قبل اتفاقيات التطبيع هذه هو إعادة أورون شاؤول وهدار غولدين".



وأضافت: "الحكومة فقدت قيمها الأساسية وتتخلى عن جنود الجيش".



وتابعت: "الحكومة تفوت كل فرصة لإعادة الجنود، وهذه المرة لم يعد الأمر متعلقًا باللقاحات، بل بجني الأموال فقط، وهذا انتهاك للقيم الأساسية التي يقوم عليها الجيش والدولة ".