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وفاة الرئيس الأرجنتيني السابق كارلوس منعم

الأحد 14 فبراير 2021 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الرئيس الأرجنتيني السابق كارلوس منعم



بوينس آيرس/سما/

أفادت وسائل إعلام أرجنتينية بأن الرئيس السابق للبلاد، كارلوس منعم، فارق الحياة اليوم الأحد عن عمر ناهز 91 عاما.

ذكرت التقارير أن منعم المنحدر من عائلة سورية مهاجرة توفى جراء مضاعفات عدوى الجهاز البولي.

وسبق أن نقل منعم منتصف يونيو الماضي إلى المستشفى جراء إصابته بالتهاب رئوي، لكن الفحوصات أكدت عدم إصابته بفيروس كورونا، وغادر المستشفى قبل ثلاثة أيام من عيد ميلاده الـ90 الذي احتفل به في الثاني من يوليو.

وفي منتصف ديسمبر الماضي دخل منعم المستشفى مجددا بسبب مضاعفات عدوى الجهاز البولي، وفي 24 من الشهر نفسه تم إدخاله في الغيبوبة، إثر إصابته بالقصور الكلوي.

وشغل منعم منصب رئيس الدولة خلال فترة بين عام 1989 و1999، كما ترشح في انتخابات عام 2003، حيث خسر أمام نيستور كيرشنير.

وواجه منعم بعد تركه الرئاسة اتهامات جنائية بتهم فساد، خاصة بشأن تصدير الأسلحة إلى الإكوادور وكرواتيا، وصدر في عام 2019 حكما بالسجن لمدة قرابة أربع سنوات بتهمة الاختلاس.

وتولى منعم منذ عام 2005 مقعدا عن محافظة لا ريوخا في مجلس الشيوخ الأرجنتيني.

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