11 حالة وفاة و2447 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

عمان /سما/

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأحد، عن تسجيل 11 حالة وفاة و2447 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما أعلنت لجنة الأوبئة عن اجتماع طارئ بعد ارتفاع أعداد الإصابات.

ووفق الإيجاز اليومي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة أرتفع إجمالي عدد الوفيات في المملكة الى 4455، وحالات الإصابة إلى (347,250) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (15696) حالة.

وتعقد لجنة الأوبئة الأردنية، اجتماعاً طارئاً لتقييم الوضع الوبائي، نتيجة ارتفاع الاصابات ونسبة فحوصات كورونا الايجابية المرتفعة اليوم الأحد.

يذكر أن لجنة الأوبئة أكدت وجود احتمالية لمراجعة الإجراءات كافة في حال ارتفعت نسبة الفحوصات الايجابية لفيروس كورونا عن 8%.