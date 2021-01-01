شاهد... هدف عالمي في الدوري العراقي

بغداد/سما/

سجل النيجيري جوزيف ناثاليان لاعب الحدود هدفا رائعا، السبت، خلال مواجهة القوة الجوية ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري العراقي لكرة القدم على ملعب الشعب في العاصمة العراقية بغداد.

وعقب تقدم القوة الجوية بهدف عبر حمادي أحمد بعد مرور 5 دقائق فقط على بداية المباراة، أدرك النيجيري ناثاليان التعادل بتسجيله هدفا مميزا من تسديدة قوية في الدقيقة 23.





لكن فرحة اللاعب لم تستمر طويلا بعد أن أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء بوجه المحترف النيجيري في الدقيقة الـ40، عقب مشادة مع الحكم، ليكمل الحدود اللقاء بـ10 لاعبين.

وتمكن حمادي من تسجيل الهدف الثاني للقوة الجوية من رأسية في الدقيقة 71، لتنتهي المباراة بفوز القوة الجوية 2-1.

ورفع القوة الجوية رصيده إلى 41 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد الحدود عند النقطة 16 في المركز الثامن عشر