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السعودية: الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة من آل سعود

الأحد 14 فبراير 2021 03:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية: الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة من آل سعود



الرياض/سما/

أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان له، اليوم الأحد، عن وفاة الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي آل سعود.


وأضاف البيان أنه "سيصلى عليها اليوم الأحد الموافق 2 / 7 / 1442هـ، في مكة المكرمة".

ونعى عدد من الشخصيات الرسمية والشعبية الأميرة الراحلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 

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