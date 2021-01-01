ردا على الجنائية الدولية ..اسرائيل تنظر في فرض عقوبات على قادة السلطة الفلسطينية

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة صحيفة جيروزاليم بوست العبرية عن ان الحكومة الإسرائيلية تنظر في فرض عقوبات على قادة السلطة الفلسطينية بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي بأن لديها اختصاص التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

جاء هذا الحكم بعد أن انضمت السلطة الفلسطينية إلى معاهدة روما وأصبحت عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية في عام 2015. ثم قدمت شكوى بشأن جرائم حرب إسرائيلية في "الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بما في ذلك القدس الشرقية".

ووفقا للصحيفة فقد اعتبر المسؤولون الإسرائيليون بأن الانضمام أحادي الجانب إلى المنظمات الدولية وفتح دعوى جرائم حرب هي انتهاكات لاتفاقات أوسلو.

ونتيجة لقرار المحكمة الدولية، أوصت فرقة العمل الوزارية إلاسرائيلية الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية بقيادة الوزير السابق زئيف إلكين بفرض عقوبات على قيادة السلطة الفلسطينية ردا على جهودهم في المحكمة الجنائية الدولية.

وقاد إلكين فريق العمل المشترك بين الوزارات من مايو إلى ديسمبر من العام الماضي قبل استقالته من الحكومة للترشح مع حزب الأمل الجديد في انتخابات الشهر المقبل.

ومن بين العقوبات الموصى بها ، حرمان كبار المسؤولين الفلسطينيين من السفر إلى الخارج بحجة أنهم يهددون حرية تنقل المسؤولين الإسرائيليين والضباط العسكريين من خلال أوامر اعتقال محتملة لاعتقالهم.

وكانت هناك توصية أخرى تتمثل في توجيه الاتهام إلى المسؤولين الفلسطينيين بالتحريض على "الإرهاب" ، وأنه مقابل كل ضابط إسرائيلي سيتم اعتقاله بارتكاب جرائم حرب ، سيتم توجيه التهم إلى مسؤول في السلطة الفلسطينية.

وبحسب ما ورد أوصى إلكين بخطة بناء استيطانية في الضفة الغربية ردًا على كل خطوة عدائية تتخذها السلطة الفلسطينية حسب تقرير الصحيفة.

ولم يؤكد مكتب نتنياهو أو ينفي النبأ. وقال مسؤول حكومي كبير إن إسرائيل "تبحث في كل أنواع الاحتمالات".

وقال المسؤول: "من الواضح أن قلقنا لا يتعلق فقط بإسرائيل والمحكمة ، بل بسلوك الفلسطينيين". المشكلة هي القرار الفلسطيني بالانضمام للمحكمة وتوجيه اتهامات لإسرائيل.