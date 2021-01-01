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"أنصار الله" يعلنون عن قصفهم مطار أبها في السعودية للمرة الرابعة خلال أسبوع

الأحد 14 فبراير 2021 02:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أنصار الله" يعلنون عن قصفهم مطار أبها في السعودية للمرة الرابعة خلال أسبوع



صنعاء /سما/

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية اليوم الأحد عن شنها رابع هجوم بطائرات مسيرة خلال أقل من أسبوع على مطار أبها الدولي جنوب غربي السعودية.

الحوثيون يعلنون عن قصفهم مطار أبها في السعودية للمرة الرابعة خلال أسبوعالتحالف العربي يعلن إحباط هجوم جديد من الحوثيين على مطار أبها
وكتب المتحدث باسم قوات الجماعة، يحيى سريع، على حسابه في "تويتر" أن الهجوم الجديد على المطار السعودي نفذ بعد ظهر اليوم بطائرتين مسيرتين من طراز "صماد 3" و"قاصف 2k"، مضيفا: "كانت الإصابة دقيقة".


وشدد المسؤول الحوثي على أن الهجوم يأتي "في إطار الرد الطبيعي والمشروع على تصعيد العدوان الجوي وحصاره الشامل على بلدنا"، وحث جميع المواطنين المدنيين على "الابتعاد عن المطارات والمواقع التي تستخدم لأغراض عسكرية".

من جانبه، أكد التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون نحو خميس مشيط جنوب غربي البلاد، واصفا هجمات الجماعة الأخيرة على المملكة بـ "المحاولات الإرهابية للطائرات بدون طيار ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان".


وسبق أن أعلن كلا الطرفين عن شن الحوثيين هجمات على مطار أبها بطائرات مسيرة أمس السبت والجمعة والأربعاء من الأسبوع الجاري.

وتسبب الهجوم الأول باندلاع حريق في طائرة مدنية بالمطار.

#جماعة انصار الله #السعودية #مطار أبها #اليمن

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