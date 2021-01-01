كلوب يصدم عشاق لفيربول بكلمة واحدة حول التتويج بالبريميرليغ

لندن/سما/

استبعد الألماني يورغن كلوب، مدرب لليفربول، تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، على إثر الهزيمة 3-1 أمام ليستر سيتي، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ24 من البطولة.

وفي تصريحات له نهاية المباراة، رد كلوب على سؤال، عما إذا كان الفريق قد فقد حظوظه تماما، في المنافسة على اللقب، قائلا بشكل قاطع: "نعم".

مضيفا: "لا أعتقد أن بإمكاننا تقليص الفارق هذا الموسم، نعم لكي أكون صريحا معك.. علينا الفوز بمباريات كثيرة".





وتابع: "علينا حاليا تجنب ارتكاب الأخطاء وغياب التفاهم.. لم نقم بهذا الأمر في هدفين من الأهداف الثلاثة، التي سكنت شباكنا اليوم".

وأتم: "النتائج ترتبط إلى حد كبير بما تقدمه داخل الملعب، واليوم على سبيل المثال، كنا نستحق الفوز خلال الجزء الأكبر من المباراة، إذا لم نرتكب الخطأين في نهاية المطاف".

وتجرع ليفربول خسارته الثالثة على التوالي في الدوري للمرة الأولى منذ عام 2014، وتجمد رصيده عند 40 نقطة في المركز الرابع على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ"، متخلفا بفارق 13 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي، الذي تتبقى له مباراة مؤجلة.