تخسير فريق في دوري المحترفين إداريا

رام الله / سما /

اعتمد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, قرار لجنة الانضباط بتخسير شباب الأمعري أمام مؤسسة البيرة إداريا, ضمن منافسات دوري المحترفين بالضفة المحتلة.

وأكد اتحاد القدم, أن الأمعري أشرك لاعبا موقوفا ضد مؤسسة البيرة في الجولة الثالثة من دوري المحترفين, ما دفعه لتخسيره إداريا (0-3), بعد الشكوى التي قدّمها المنافس.

ورغم أن الأمعري حسم اللقاء في الأساس لمصلحته (2-1), إلا أن اتحاد القدم سحب منه نقاط الفوز, ومنحها للبيرة.

كما فرض الاتحاد غرامة مالية على الأمعري قدرها 500 دينار, مبينا أن هذا القرار لا يجوز الاستئناف عليه إلا لدى المحكمة الرياضية.

يشار إلى أن الأمعري تراجع للمركز الرابع برصيد 24 نقطة, في حين أصبح رصيد البيرة 19 نقطة في المركز السابع.



