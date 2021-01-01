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فيديو.. فوزان للشجاعية واتحاد خانيونس و البحرية والتفاح للتعادل

الأحد 14 فبراير 2021 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. فوزان للشجاعية واتحاد خانيونس و البحرية والتفاح للتعادل



غزة / سما /

حسم اتحاد خانيونس "الديربي" أمام جاره شباب خانيونس لمصلحته (1-0), ضمن منافسات الأسبوع الخامس من دوري الدرجة الممتازة.

ويدين "الطواحين" بانتصاره الثمين إلى عبد الرحمن الحاج الذي سجل هدف المباراة الوحيد (52), ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة, ويبقى رصيد "النشامى" 4 نقاط في المركز الثامن, بالتساوي مع بيت حانون الرياضي.

اتحاد الشجاعية – بيت حانون الرياضي (2-1)

وتفوق اتحاد الشجاعية على منافسه بيت حانون الرياضي (2-1).

وأحرز هدفي "المنطار" محمود سلمي (53), وعلاء عطية (63), بينما سجل هدف "الحوانين" عبد الكريم نصير (71).

ورفع الفائز رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس, ويبقى رصيد الخاسر 4 نقاط في المركز الثامن.

خدمات الشاطئ – التفاح (2-2)

وخطف التفاح تعادلا ثمينا من "أنياب" خدمات الشاطئ (2-2).

وتقدم "البحرية" بهدفين عبر أحمد أبو حسنين (19), ومحمد السدودي (40), قبل أن يردّ التفاح بهدفين عن طريق يوسف لولو (67, و71 من ركلة جزاء).

ورفع "البحرية" رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني, وبات رصيد التفاح 5 نقاط في المركز السابع.

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