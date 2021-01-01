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وسائل إعلام إسرائيلية: البطل الإيراني سعيد مولاي يصل إلى تل أبيب

الأحد 14 فبراير 2021 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وسائل إعلام إسرائيلية: البطل الإيراني سعيد مولاي يصل إلى تل أبيب



القدس المحتلة / سما /

من المنتظر أن يصل مساء اليوم الأحد إلى إسرائيل لاعب الجودو الإيراني سعيد مولاي الذي فر من بلاده، للمشاركة في بطولة الجودو، وفقا لما أوردته هيئة الإذاعة الإسرائيلية "كان".

وتقام في إسرائيل بطولة "غراند سلام– تل ابيب" لرياضة الجودو بمشاركة لاعبين من مختلف الدول.

وسيشارك الإيراني مولاي في البطولة تحت اسم منغوليا، وذلك بعد أن سمح لبطل العالم السابق في الجودو والذي فر من إيران العام الماضي على خلفية نزاع حول التنافس ضد الإسرائيليين بتمثيل دولة جديدة قبل أولمبياد طوكيو.

ووافقت اللجنة الأولمبية الدولية على تغيير جنسية سعيد مولاي إلى منغوليا من وضع لاجئ.

وقال متحدث باسم لاعب الجودو الإيراني إن اللاعب سعيد مولاي يعتزم القدوم إلى إسرائيل والمشاركة في البطولة غير أنه يرفض الحديث عن ذلك ويركز اهتمامه على الاستعداد للمباريات فقط.

يذكر أن سعيد مولاي هو بطل العالم بالجودو في وزن حتى 81 كيلوغراما لعام 2018، فر إلى ألمانيا بعد أن تحدى أوامر الفريق الإيراني بالخسارة عمدا أثناء الدفاع عن لقبه. وزعم مولاي أنه تلقى أوامر بتجنب مواجهة خصم رفيع المستوى من إسرائيل.

#اسرائيل #ايران #سعيد مولاي

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