ريال مدريد يستعيد خط الوسط المثالي

وكالات / سما /

يعود توني كروس إلى التشكيلة الأساسية لفريق ريال مدريد ضد فالنسيا بعد أن غاب عن مباراة خيتافي بسبب الإيقاف وبذلك يمكن لزين الدين زيدان أن يتنفس الصعداء.

سيعود كروس للتواجد إلى جانب كاسيميرو ومودريتش في خط وسط المرينجي وهو الثلاثي الأكثر تميزاً في المرينجي بالسنوات الأخيرة.

عاش الريال موسماً صعباً حتى الآن على جميع الأصعدة، فوجد كاسيميرو في البداية صعوبة بعد محاولة زيدان تغيير الرسم التكتيكي إلى 4/2/3/1 وهي الطريقة التي حاول زيدان تفعيلها لإيجاد مكان للنرويجي أوديجارد.

ثم عانى توني كروس من إصابة جعلته يغيب عن الشوط الثاني أمام ريال بيتيس ومباراتين إضافيتين في أول 12 مباراة رسمية وكان من الصعب تواجد الثلاثي معاً إلا في 21 دقيقة وهي التي كانت في نهاية مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة في كامب نو.

تغيرت الديناميكيات منذ الذهاب للقاء بإنتر ميلان في دوري الأبطال بعد أداء أوديجارد وإيسكو الضعيف ليعود زيدان ليعتمد على الثلاثي الموثوق فيما عدا مباراة شاختار التي أراح بها كاسيميرو ومباراة الكأس التي أراح بها مودريتش.

وحسب صحيفة الأس الإسبانية فإن الثلاثة لاعبين يجدون بعضهم البعض في وسط الميدان عندما يكونوا في أفضل حالة ممكنة كما يساهمون كذلك في الحسم وصناعة الأهداف لبعضهم البعض.