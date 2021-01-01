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مشاهدة مباراة الرجاء والاتحاد المنستيري بث مباشر في أبطال أفريقيا 2021

الأحد 14 فبراير 2021 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الرجاء والاتحاد المنستيري بث مباشر في أبطال أفريقيا 2021



المغرب / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة الاتحاد المنستيري التونسي ضد الرجاء الرياضي المغربي بث مباشر التي تجري اليوم الأحد بدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية 2021.

مباراة الرجاء المغربي والاتحاد التونسي مباشر تنقل الساعة الخامسة مساء بتوقيت بلدي الفريقين على قناة المغربية الرياضية المفتوحة (Arryadia SD/HD) بتعليق عبد الصمد ولد شهيبة.

ويسعى الرجاء البيضاوي إلى إرضاء جمهوره الذي لن يرضى بأقل من لقب الكونفدرالية الأفريقية لا سيما بعد خروجه المخجل من دوري أبطال أفريقيا وعدم تأهله إلى دور المجموعات.

أما الاتحاد المنستيري فأن مشجعيه يعولون على عامل الحماس والتأهل إلى الدور المقبل بالكونفدرالية سواء بالمركز الأول أو الثاني وعدم تلقي خسارة كبيرة أمام الرجاء هذا المساء.

الرجاء البيضاوي والاتحاد المنستيري مباشر: اضغط هنا

ولم يسبق أن لعب الرجاء ضد الاتحاد في أي مواجهة تاريخية سابقة إذ تعد موقعة اليوم الأولى بينهما لما أنهما سيلعبان بدور المجموعات للمرة الثانية يوم الأحد بتاريخ 21 فبراير الجاري.

وتشير التوقعات إلى أن النصيب الأكبر في تحقيق الفوز الليلة سيكون من نصيب الفريق المغربي الذي يملك في صفوفه عددا من اللاعبين المميزين وجهاز فني على أعلى مستوى.

وتجري مباراة الاتحاد المنستيري والرجاء البيضاوي بالتزامن مع مواجهات أخرى بالكونفدرالية، إذ يلعب الأهلي بنغازي الليبي ضد موتيما بيمبي من الكونغو، وأشانتي أمام وفاق سطيف.

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