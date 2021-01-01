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نابولي يهزم يوفنتوس بهدفٍ دون رد في الدوري الإيطالي

الأحد 14 فبراير 2021 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نابولي يهزم يوفنتوس بهدفٍ دون رد في الدوري الإيطالي



وكالات / سما /

تمكن فريق نابولي من تحقيق فوز هام على يوفنتوس بنتيجة هدفٍ دون رد، وذلك في المُباراة التي أقيمت بينهما في إطار مُنافسات الدوري الإيطالي.

وشهدت المُباراة التي استضافها ملعب دييجو مارادونا في نابولي تسجيل هدف وحيد عن طريق قائد البارتينوبي لورينزو إنسيني في الدقيقة 31 من ركلة جزاء احتسبها الحكم على نجم دفاع فريق يوفنتوس جورجيو كيليني.

وبعد تسجيل هدف نابولي حاول لاعبو يوفنتوس إدراك التعادل دون جدوى، وشهدت دقائق المُباراة فرصاً مُتلاحقة لنجوم الفريق مثل فيديريكو كييزا وكريستيانو رونالدو دون أن تنجح مساعيهم، وسط تألق دفاع نابولي وحارسهم أليكس ميريت.

وسجل النجم الإسباني ألفارو موراتا هدفاً في الدقيقة 63 من المُباراة، ولكن الحكم ألغاه بعد أن أظهرت اللقطات أنه كان في موقف التسلل حينما سدد في مرمى أصحاب الأرض.

وتوقف رصيد يوفنتوس عند النقطة 42 يحتل بهم المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ورفع يوفنتوس رصيده للنقطة 40 يحتل بهم المركز الرابع.

ويلتقي يوفنتوس في الجولة المُقبلة من الدوري الإيطالي مع كروتوني يوم الاثنين الموافق 22 فبراير، فيما يُواجه نابولي أتالانتا يوم الأحد الموافق 21 فبراير.

#نابولي #يوفنتوس #الدوري الإيطالي

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